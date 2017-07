Feyenoord slaat dubbelslag met Haps en St. Juste

Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps gaan aan de slag bij Feyenoord. De club uit Rotterdam heeft de komst van de twintigjarige centrale verdediger van sc Heerenveen en de 24-jarige linksachter van AZ via de officiële kanalen bekendgemaakt.

St. Juste heeft voor vier jaar getekend en gaat met rugnummer vier spelen, zo valt er op de website van de kampioen te lezen. “We halen met Jeremiah een zeer talentvolle jongen binnen die al de nodige ervaring heeft, maar de komende jaren ook nog enorm kan doorgroeien. Naast centraal in de verdediging kan Jeremiah eventueel ook als verdedigende middenvelder uit de voeten. Voor een trainer is het altijd prettig als spelers op meerdere posities kunnen spelen”, aldus technisch directeur Martin van Geel.

“Op zijn positie is Ridgeciano een van de beste spelers van Nederland, zowel aanvallend als verdedigend”, vertelt de sportbestuurder over Haps, die voor vijf jaar heeft getekend en het tenue met nummer vijf gaat dragen. “Dat heeft hij niet alleen in de Eredivisie maar ook in de Europa League laten zien. We zijn dan ook blij dat we hem nog ruim voor de start van het seizoen hebben kunnen vastleggen.” Beide spelers stappen dinsdag op het vliegtuig naar Oostenrijk waar Feyenoord bezig is aan een trainingskamp.

St. Juste had nog een contract tot medio 2018 in het Abe Lenstra Stadion, maar de Friezen hadden de eenzijdige optie om de verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Derhalve moest Feyenoord aardig wat geld overmaken om St. Juste te contracteren. Yoshua St. Juste, broer en zaakwaarnemer van de verdediger, zei maandag tegenover De Telegraaf dat zijn cliënt en de Rotterdammers al snel tot een akkoord waren gekomen: “Het is nu echt aan de clubs. Hij heeft een goed gevoel bij Feyenoord.”

St. Juste, die 75 keer in actie kwam voor Heerenveen, had altijd al de ambitie om een transfer naar een Nederlandse topclub te maken. Vorig jaar kon hij naar Duitsland, aangezien Hamburger SV belangstelling toonde, maar Heerenveen wilde niet meewerken aan een transfer. HSV kwam in de winterstop terug bij de verdediger, maar op dat moment had hij zelf geen interesse meer. Nadat Feyenoord mis greep in de strijd om Derrick Luckassen, die AZ verliet voor PSV, besloot de club de focus te verleggen naar Friesland.

Feyenoord heeft naar verluidt vierenhalf miljoen euro betaald voor St. Juste, terwijl Haps volgens De Telegraaf ongeveer zes miljoen euro heeft gekost. De bedragen worden niet in één keer, maar in termijnen betaald. Haps lag in het AFAS Stadion nog tot medio 2019 vast, maar dient dat contract dus niet uit. Hij kwam in dienst van de Alkmaarders tot 5 doelpunten en 10 assists in 111 officiële wedstrijden en speelde eerder ook nog 10 duels op huurbasis voor Go Ahead Eagles. Hij werd de afgelopen maanden ook gelinkt aan onder meer Ajax en PSV, maar heeft dus gekozen voor een vervolg in De Kuip. Hij moet er de concurrentie aangaan met onder anderen Miquel Nelom.