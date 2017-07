FC Utrecht moet vrezen voor vertrek Ayoub en meldt zich in Volendam

FC Utrecht dreigt Yassin Ayoub te verliezen. Vorige maand schreven Turkse media al over de belangstelling van Bursaspor en die interesse wordt dinsdag bevestigt door Voetbal International. De middenvelder zou persoonlijk al rond zijn met de Süper Lig-club.

Ayoub kan in Turkije 'een veelvoud' verdienen van zijn salaris in Utrecht. Eerder schreef nieuwssite Bursa al dat hij inzet op een jaarloon van 800.000 euro. Wel moet Bursaspor zijn tot medio 2018 lopende contract afkopen. Naar verluidt vraagt de Eredivisionist 1,2 miljoen euro voor Ayoub, die afgelopen seizoen goed was voor 4 doelpunten en 9 assists in 32 competitieduels.

Mocht hij vertrekken, dan is Ayoub alweer de achtste speler die de Domstad achter zich laat. Behalve de vertrokken huurling Richairo Zivkovic vertrokken ook Sébastien Haller, Robbin Ruiter, Nacer Barazite, Kevin Conboy, Andreas Ludwig en Sofyan Amrabat. Daartegenover stond de komst van Nick Marsman, Bilal Ould-Chikh, Chris David, Dario Dumic, Cyriel Dessers, Sander van de Streek, Simon Makienok en Urby Emanuelson.

Naar verluidt heeft Utrecht al een opvolger van Ayoub op het oog. Bij een vertrek van de linkspoot richt de club zich op Joey Veerman, die al met Utrecht zou hebben gesproken. Die interesse is niet nieuw: technisch directeur Misha Salden van Volendam liet vorige maand al weten dat Utrecht in een 'ver verleden' informeerde naar de inmiddels achttienjarige middenvelder. "Ze hebben aangegeven hem een interessante speler te vinden, maar ik ben niet met FC Utrecht in gesprek over de verkoop van Joey", voegde hij toe.