Doelpuntenmachine Feyenoord kan naar Arsenal na mislukte deal met Ajax

Joshua Zirkzee blijft waarschijnlijk niet behouden voor de jeugdopleiding van Feyenoord. De zestienjarige spits genoot volgens Ajax Showtime verregaande interesse van Ajax, maar kwam er niet uit met de club. Feyenoord-fansite FR12 meldt dat Arsenal nu de voornaamste kandidaat is om hem vast te leggen.

Zirkzee maakte in 2016 de overstap van ADO Den Haag naar Feyenoord. De jeugdinternational van Oranje Onder-16 was sindsdien goed voor 33 doelpunten in 27 wedstrijden voor diverse elftallen in de jeugdopleiding. Hij trok daarmee de belangstelling van PSV en Ajax. De Amsterdamse aartsrivaal van Feyenoord leek het meest concreet, maar Ajax en het management van Zirkzee bereikten geen akkoord. Een week geleden ketste de transfer af.

Komend seizoen zou de jongeling doorgeschoven worden naar Feyenoord Onder-19, maar voor die ploeg lijkt hij niet te gaan spelen. De jeugdspeler zou aansturen op een vertrek bij Feyenoord, hoewel de club hem graag een profcontract wil aanbieden. Behalve Arsenal wordt ook Manchester United in verband gebracht met Zirkzee.