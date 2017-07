Dinsdag, 18 Juli 2017

Man United meldt zich met 68 miljoen bij Spurs

Andy Robertson lijkt niet met Hull City mee te gaan naar de Championship. Nadat hij het trainingskamp heeft verlaten, lijkt de linksback voor negen miljoen euro op weg naar Liverpool. (Liverpool Echo)

Mattia De Sciglio heeft het trainingskamp van AC Milan verlaten om zijn transfer naar Juventus af te ronden. Hij staat op het punt om de omgekeerde weg van Leonardo Bonucci te bewandelen. (Corriere dello Sport)

Manchester United bereidt een allerlaatste poging voor om Eric Dier over te nemen van Tottenham Hotspur. De Europa League-winnaar hoopt dat de Londenaren akkoord gaan met 68 miljoen euro. (Daily Mirror)

OGC Nice staat op het punt om Christophe Jallet over te nemen van Olympique Lyon en daardoor lijkt de transfer van Mathieu Debuchy in het water te vallen. Aanvankelijk leek de Arsenal-verdediger nog op weg naar de Europese tegenstander van Ajax. (The Times)

Crystal Palace-trainer Frank de Boer hoopt Jack Wilshere te kunnen huren van Arsenal. Die overeenkomst is echter afhankelijk van de vraag of Wilshere een nieuw contract in het Emirates Stadium gaat tekenen. (The Sun)