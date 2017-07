Middlesbrough breekt clubrecord en betaalt zeventien miljoen euro

Britt Assombalonga mag zich speler van Middlesbrough noemen. De gedegradeerde club maakt via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller voor zeventien miljoen euro is overgenomen van Nottingham Forest. Voor laatstgenoemde club maakte Assombalonga 30 doelpunten in 69 officiële wedstrijden.

“Ik kan niet wachten om te starten en om met de jongens mee te trainen. Ik ben blij dat de deal rond is en dat ik mij nu kan focussen op alles wat komen gaat. Ik kan niet wachten om de manager te ontmoeten en ik heb zin in het seizoen. Ik voel mij hier goed; dat had ik al vanaf het eerste moment dat ik hier binnenstapte”, aldus de Congolees via de officiële kanalen.

De duurste aankopen aller tijden van Middlesbrough.

Assombalonga is na Jonny Howson, Cyrus Christie, Connor Roberts en Martin Braithwaite de vijfde zomeraanwinst voor het team van manager Garry Monk, dat hoopt zo snel mogelijk terug te keren naar de Premier League. Boro bevestigt overigens dat Assombalonga de duurste aankoop aller tijden is van de club; het vorige clubrecord stond op naam van Afonso Alves, die werd overgenomen van sc Heerenveen.

Onder meer dagblad Trouw meldde in de winter van 2008 dat de club uit Friesland zo’n achttien miljoen voor Alves zou ontvangen, maar aangezien Assombalonga met een bedrag van zeventien miljoen de recorddeal van de club blijkt te zijn, is er voor de Braziliaan dus toch minder betaald. Assombalonga speelde eerder overigens ook nog voor Peterborough, Watford, Southend United en Braintree Town.