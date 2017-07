UEFA-topman annex Spaanse bondsvoorzitter gearresteerd tijdens inval

Tijdens een inval bij de Spaanse voetbalbond RFEF zijn voorzitter Ángel María Villar en zijn zoon Gorka gearresteerd door de politie. Dat melden verschillende Spaanse media dinsdagochtend. In totaal zijn vier mensen gearresteerd. De autoriteiten in Spanje zijn bezig met een corruptieonderzoek op verzoek van een hoge rechter.

Villar is behalve voorzitter van de RFEF ook een van de vicevoorzitters van de UEFA. De topman en zijn zoon worden verdacht van valsheid in geschrifte en corruptie. Villar, die al sinds 1988 aan het hoofd van de RFEF staat, werd in mei opnieuw verkozen tot voorzitter. Hij zou echter geld van de RFEF hebben aangewend om steun te krijgen voor zijn verkiezingscampagne. Die campagne werd geleid door zijn zoon. De enige tegenkandidaat, Jorge Pérez, stapte voor de verkiezing uit de race.

In een statement meldt de politie-eenheid Guardia Civil dat Villar bovendien hielp om oefenwedstrijden van Spanje te organiseren, waarbij hij compensatie kreeg voor zijn aandeel daarin. Die bedragen, alsmede de commerciële contacten die Villar opdeed, zouden vervolgens ten goede zijn gekomen aan zijn zoon, een advocaat die zich richt op sportrecht.

Om zijn herverkiezing bij de Spaanse voetbalbond te bewerkstelligen trok Villar zich vorig jaar terug uit de strijd voor het voorzitterschap van de UEFA. Uiteindelijk ging het daardoor tussen Michael van Praag en de winnaar Aleksander Ceferin. Villar kreeg in het najaar van 2015 nog een boete van 22.000 euro omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek van de FIFA naar de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. Zijn arrestatie komt twee dagen voordat de RFEF zou vergaderen en het competitieprogramma voor volgend seizoen bekend zou maken, waarbij een grote rol voor Villar was weggelegd.