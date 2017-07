‘Barazite strijkt na transfervrij vertrek bij FC Utrecht neer in Turkije’

Nacer Barazite was in een eerder stadium nog in gesprek met Legia Warschau, maar het lijkt erop dat de loopbaan van de aanvaller ergens anders een vervolg gaat krijgen. Voetbal International meldt dinsdagochtend namelijk dat Barazite op het punt staat om een contract te tekenen bij Evkur Yeni Malatyaspor.

Barazite vertrok onlangs transfervrij bij FC Utrecht en is zodoende vrij om te gaan en staan waar hij wil. De voormalige jeugdinternational legde een nieuwe contractaanbieding van de Domstedelingen naast zich neer omdat hij toe was aan een nieuwe stap en die keuze lijkt hem nu naar de Turkse promovendus te voeren. Yeni Malatyaspor werd vorig seizoen kampioen van de Turkse tweede klasse, waardoor het volgend seizoen actief zal zijn in de Süper Lig.

Yeni Malatyaspor wordt Barazite’s zevende werkgever. De aanvallende middenvelder maakte zijn debuut in het profvoetbal bij Arsenal, maar slaagde er nooit in om door te breken in Londen. Na verhuurbeurten bij Derby County en Vitesse volgden periodes bij Austria Wien, AS Monaco en Utrecht.