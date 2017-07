Götze beleeft ‘prachtig moment’: ‘Het was niet makkelijk voor me’

Mario Götze maakte zaterdag zijn langverwachte rentree voor Borussia Dortmund. De aanvallende middenvelder stond sinds februari aan de kant vanwege een stofwisselingsziekte, maar deed een halfuur mee in het oefenduel met Urawa Red Diamonds (2-3 zege). Het was voor Götze een hoogtepunt.

"Het was de afgelopen maanden niet makkelijk voor me, dus dit is een prachtig moment", vertelt de wereldkampioen aan Perform. "Ik doorliep een special schema, dat steeds intensiever werd. Het was een individueel schema. Ik heb vijf maanden doorgebracht op het trainingsveld, in de sportschool en met hardlopen. Elke week werd het zwaarder."

"Ik kon vijf maanden lang niet meetrainen met het team, dus dit maakt het nog mooier om weer bij mijn ploeggenoten te zijn", aldus Götze. De spelmaker keerde afgelopen zomer voor 22 miljoen euro terug naar Dortmund, maar vanwege blessureleed is zijn rentree nog niet verlopen zoals hij zelf had gehoopt. De club heeft laten weten dat men voorzichtig gaat omspringen met Götze.