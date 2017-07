‘Het zou mooi zijn als hij naar HSV komt, hij is goed opgeleid bij Ajax’

Stefano Denswil lijkt op weg naar de uitgang bij Club Brugge en heeft niet te klagen over een gebrek aan belangstelling. Naast het Italiaanse Torino is ook Hamburger SV gecharmeerd van de kwaliteiten van de verdediger. Rafael van der Vaart ziet het wel zitten als zijn oude club zich versterkt met de voormalige verdediger van Ajax.

“Denswil zou goed zijn voor HSV en HSV zou goed zijn voor hem. Hij kan zich in Hamburg verder ontwikkelen. Het zou de juiste stap voor hem zijn”, vertelt de middenvelder van FC Midtjylland in gesprek met BILD. “Denswil is een snelle centrale verdediger met inzicht, die technisch onderlegd is en goed meevoetbalt. Hij heeft bij Ajax een goede opleiding gehad. Het zou mooi zijn als hij in het HSV-shirt komt te spelen.”

Club Brugge heeft naar verluidt een transfersom van zes á zeven miljoen euro in gedachten voor Denswil, die nog tot medio 2020 onder contract staat in het Jan Breydelstadion. Ajax houdt overigens nog een mooi zakcentje over aan een eventuele transfer van de verdediger: de Amsterdammers bedongen twee jaar geleden een doorverkooppercentage van twintig procent.