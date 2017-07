Bosz: ‘Ik heb geen nieuws, maar die geruchten zullen blijven spelen’

Pierre-Emerick Aubeyang wordt al een paar transferperiodes op rij in verband gebracht met een vertrek bij Borussia Dortmund, maar de Gabonees is nog altijd actief in het Signal Iduna Park. Peter Bosz is blij dat hij over een spits van het kaliber Aubameyang kan beschikken en weet dat het voorlopig nog niet gedaan zal zijn met de transfergeruchten.