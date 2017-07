‘Van Rhijn kan ondanks afhaken van Feyenoord nog terecht in de Eredivisie’

Ricardo van Rhijn is geschrapt van de officiële spelerslijst op de website van Club Brugge. De rechtsback stevent af op een vertrek en heeft volgens Het Laatste Nieuws diverse opties in België en Nederland. Om welke clubs het gaat, weet de krant niet.

"Even was Van Rhijn in beeld bij Feyenoord om de vertrokken Rick Karsdorp te vervangen, maar de Rotterdamse club haalde intussen Kevin Diks van Fiorentina", meldt het dagblad, dat daarmee eerdere berichtgeving van het Belgische Walfoot bekrachtigt. Bij Club is geen toekomst voor Van Rhijn, omdat de nieuwe trainer Ivan Leko het niet in hem ziet zitten. De voormalig vleugelverdediger van Ajax kwam vorig seizoen in zijn eerste jaar in België nog tot 21 competitieduels. In de tweede seizoenshelft viel hij buiten de basis.

Vincent Mannaert, algemeen directeur van Club Brugge, liet eerder al weten te willen meewerken aan een transfer. "We bekijken en bespreken samen de mogelijkheden. Hij heeft het namelijk niet makkelijk met de Belgische manier van verdedigen. Veel verdedigend werk opknappen en duels aangaan: dat ligt hem minder", stelde hij. Een jaar geleden vertrok Van Rhijn voor 1,8 miljoen euro van Ajax naar Club. Overigens is hij niet de enige Nederlander die Brugge achter zich kan laten. Stefano Denswil is in beeld bij Hamburger SV en wordt ook gelinkt aan Torino.