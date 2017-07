Feyenoord troeft HSV af: ‘Tussenstap in Nederlandse top is ideaal’

Feyenoord versterkt zich naar verluidt dinsdag nog met Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste en voor die laatste rekenen de Rotterdammers af met concurrentie van naam. De verdediger van sc Heerenveen stond namelijk ook in de belangstelling van het Duitse Hamburger SV, maar ziet meer brood in een overstap naar de Nederlandse landskampioen.

“HSV heeft zich in de winterstop opnieuw bij ons gemeld. Maar toen leek het ons niet een goede stap”, vertelt broer en zaakwaarnemer Yoshua St. Juste in gesprek met de Leeuwarder Courant. St. Juste geeft er de voorkeur aan om een stap omhoog binnen de Eredivisie te zetten: “Het afgelopen half jaar heeft aangetoond dat hij nog veel moet leren. Een tussenstap naar een topclub in Nederland is daarom ideaal.”

St. Juste heeft het volgens zijn broer altijd naar zijn zin gehad in Friesland, al verwacht hij wel dat Heerenveen nu meewerkt aan een transfer aangezien de club nooit een transfersom heeft betaald voor de zelf opgeleide verdediger: “Dat is ook wel een beetje hun plicht richting de speler. Het zou mooi zijn als ze een paar miljoen voor hem zouden krijgen.”

Feyenoord betaalt naar verluidt ruim 4,5 miljoen euro voor St. Juste, die nog tot medio volgend jaar onder contract staat in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen heeft wel een optie om daar nog twee jaar aan vast te plakken.