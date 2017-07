‘PSG bereid om aan clausule van 222 miljoen voor Neymar te voldoen’

Maandagmiddag kwam al geruchten naar buiten dat Neymar contact heeft opgenomen met Paris Saint-Germain en dat nieuws lijkt niet helemaal uit de lucht gegrepen. Franse en Spaanse media, waaronder Le Parisien, Marca, Sport en AS, pakken dinsdagochtend namelijk uit met het bericht dat PSG van plan is om serieus werk te maken van de komst van de Braziliaan.

De Franse grootmacht zal in dat geval flink in de buidel moeten tasten, aangezien de transferclausule in het contract van Neymar bij Barcelona op 222 miljoen euro ligt. Volgens de Franse en Spaanse kranten vormt dat bedrag echter geen onoverkomelijk obstakel voor PSG, dat graag een nieuwe blikvanger aan de selectie toe zou willen voegen.

Neymar zelf heeft naar verluidt ook wel oren naar een transfer, aangezien het hem in het Camp Nou nog altijd niet is gelukt om uit de schaduw van Lionel Messi te treden. De vader van de aanvaller reist deze week nog naar de Franse hoofdstad om de opties te bespreken. Duidelijk is dat Neymar in Parijs zijn handtekening kan zetten onder een vijfjarig contract en een jaarsalaris van dertig miljoen euro, exclusief bonussen, tegemoet kan zien.

Barcelona lijkt overigens niet van plan om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven: “Hij is gelukkig bij de club en de club is blij met hem. Dat spreekt hij ook uit en hij laat het zien met zijn houding. We zijn relaxed en hopen alleen maar dat zijn volgende seizoen nog beter wordt. De club kan zich een vertrek van Neymar niet voorstellen, Barcelona denkt alleen maar aan zijn beste spelers, waar hij bij hoort. Hij is een van onze symbolen”, liet woordvoerder Josep Vives optekenen door verslaggevers.