Lukaku schiet tiental United met eerste doelpunt naar overwinning

Romelu Lukaku heeft in de nacht van maandag op dinsdag zijn eerste doelpunt gemaakt voor Manchester United. De Belgische mega-aankoop was trefzeker in de met 1-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen het Amerikaanse Real Salt Lake. The Red Devils eindigden het duel vanwege een rode kaart voor Antonio Valencia wel met een man minder.

United begon met twee pogingen van Scott McTominay veelbelovend aan de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat het toch op achterstand kwam. Luis Silva schatte na ruim twintig minuten spelen een knappe steekbal van Jefferson Savarino op waarde en prikte de bal vervolgens langs Joel Pereira. Lang kon de thuisploeg echter niet van deze voorsprong genieten, aangezien Henrikh Mkhitaryan vijf minuten later al de gelijkmaker binnen knalde vanaf de rand van de zestien.

Daar is 'ie hoor! Romelu Lukaku heeft zijn eerste goal voor Manchester United erin liggen! 👌 Geplaatst door voetbalzone op maandag 17 juli 2017

Lukaku maakte er op aangeven van Jesse Lingard een kleine tien minuten voor rust 1-2 van. De Belg kapte zijn man en de keeper uit en vond vervolgens het lege net. De fans in het Rio Tinto Stadium zagen in de tweede helft verder geen doelpunten meer, al zorgde Valencia toch nog even voor een opleving. De Ecuadoriaan kreeg, tot groot ongenoegen van José Mourinho, een directe rode kaart na een charge op Sebastian Saucedo.