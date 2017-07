Larsson kan naar Spanje: ‘Hij bewijst al jaren een geweldige speler te zijn’

SC Heerenveen zou vorige week volgens De Telegraaf een miljoenenbod van Celta de Vigo op Sam Larsson hebben afgewezen, maar de Spaanse middenmoter lijkt de komst van de 24-jarige vleugelaanvaller nog niet te hebben opgegeven. Technisch directeur Felipe Miñambres laat maandagavond weten dat Larsson nog altijd een serieuze optie is voor Celta.

"Het is bekend dat we op zoek zijn naar een vleugelaanvaller en Larsson bewijst al jaren een geweldige speler te zijn. Hij heeft echter nog een contract bij Heerenveen en verblijft daar ook nog altijd", tekenen diverse Spaanse media bij een persconferentie op uit de mond van de beleidsmaker. Larsson zou na Iván Villar, Jozabed Sánchez, Maximiliano Gómez en Stanislav Lobotka de vijfde zomeraanwinst van Celta moeten worden.

De Zweedse buitenspeler lijkt in elk geval vrijwel zeker bezig aan zijn laatste weken in Friesland. Nadat hij eerder al geen nummer toegewezen had gekregen voor komend seizoen en vorige week al vanwege ziekte ontbrak op de training, weigerde hij maandag op de teamfoto te gaan. Naast Celta zou ook Feyenoord belangstelling hebben voor Larsson.