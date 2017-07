Ten Cate haalt 34-voudig Frans international naar Abu Dhabi

Lassana Diarra zet zijn loopbaan definitief voort bij Al-Jazira. De 32-jarige defensieve middenvelder had zelf enkele maanden geleden reeds aangegeven op weg te zijn naar Abu Dhabi en nu heeft ook de werkgever van Henk ten Cate via de officiële kanalen melding gemaakt van de transfer.

Diarra zat sinds februari zonder club, nadat zijn contract bij Olympique Marseille in onderling overleg was ontbonden. "Ik ga naar Al-Jazira, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. Ik ga verder in een competitie die niet zo bekend is, maar als de bondscoach mij oproept, dan zal ik natuurlijk komen om hem de hand te schudden", zei de 34-voudig international van Frankrijk in mei al tegen La Journal du Dimanche.

Diarra vervolgt zijn carrière zodoende definitief buiten het Europese continent. De controleur debuteerde in eigen land bij Le Havre en werd in 2005 naar Engeland gehaald door Chelsea. Daar slaagde hij niet, maar via Arsenal en Portsmouth belande Diarra in 2009 toch bij Real Madrid. Daarna kwam hij nog uit voor Anzji Machatsjkala en Lokomotiv Moskou, alvorens hij zijn carrière bij Marseille weer nieuw leven wist in te blazen. Bij Lokomotiv had Diarra zijn contract op onrechtmatige wijze laten ontbinden, waardoor hij door het CAS was veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van tien miljoen euro aan zijn ex-werkgever.