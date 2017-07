‘Herenakkoord tussen Juve en Milan leidt tot transfer van 12 miljoen’

Leonardo Bonucci maakte vorige week tot ontzetting van iedereen die Juventus een warm hart toedraagt de overstap naar AC Milan, maar la Vecchia Signora lijkt er naast de transfersom van veertig miljoen euro toch nog wat extra’s aan overgehouden te hebben. La Gazzetta dello Sport en Sky Italia melden namelijk dat de twee clubs tijdens de onderhandelingen over Bonucci ook tot een herenakkoord zijn gekomen omtrent de transfer van Mattia De Sciglio.

Dat de rechtsback al geruime tijd uitkijkt naar een nieuwe club is geen geheim en Juve en Milan zouden elkaar na het afronden van de transfer van Bonucci de hand hebben geschud wat betreft een transfer van de Italiaans international. De Sciglio, die nog over een eenjarig contract beschikt in het San Siro, maakt naar verluidt een dezer dagen voor twaalf miljoen euro de overstap naar Turijn.

De verdediger zal in het Juventus Stadium worden herenigd met Massimiliano Allegri, die De Sciglio nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Milan en in hem een geschikte opvolger voor Dani Alves ziet. De Braziliaan liet onlangs na één seizoen zijn contract bij Juventus ontbinden en heeft in Paris Saint-Germain inmiddels een nieuwe werkgever gevonden.

Juventus verwacht naast De Sciglio binnen afzienbare tijd ook de komst van Wojciech Szczesny af te ronden. De onderhandelingen tussen de Italianen en Arsenal bevinden zich in een vergevorderd stadium en Juve is bereid om ruim elf miljoen euro te betalen voor de sluitpost, die de vorige twee seizoenen een solide indruk maakte in het doel van AS Roma. De Pool lijkt op termijn de opvolger van Gianluigi Buffon te gaan worden.