‘Als hij komt zullen Rashford, Mhkitaryan en Martial flink aan de bak moeten’

Manchester United versterkte zich deze zomer al met Victor Lindelöf en Romelu Lukaku en de Engelse grootmacht zou nog lang niet klaar zijn op de transfermarkt. Ivan Perisic wordt al maanden in verband gebracht met een overgang naar Old Trafford en volgens clubicoon Ryan Giggs zou de Kroatische vleugelaanvaller van Internazionale een welkome versterking zijn.

Giggs denkt dat Perisic het algehele niveau van de selectie van manager José Mourinho flink omhoog zou stuwen. "Als hij komt zullen spelers als Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan en Anthony Martial flink aan de bak moeten", zegt de Welshman in gesprek met Sky Sports. "Zijn komst zou een boost kunnen zijn voor alle spelers. De komst van een nieuwe speler zorgt bij zowel supporters als spelers voor een goed gevoel."

United telde vorige week liefst 85 miljoen euro neer om Lukaku los te weken bij Everton. Giggs is gecharmeerd van de Belgische spits, maar is benieuwd of hij in staat zal zijn aan de hoge verwachtingen te voldoen. "Zijn prestaties zullen onder een enorm vergrootglas worden gelegd", vervolgt de oud-topvoetballer. "De druk zal enorm zijn, dus hij zal een dikke huid nodig hebben. Hij moet goed naar de trainers luisteren. Dat is het enige wat op dit moment telt."