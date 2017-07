‘Feyenoord stond daar gelukkig positief in en gunde mij deze stap’

Warner Hahn leek toen hij in 2014 bij Feyenoord neerstreek voorbestemd om de nieuwe nummer één onder de lat in De Kuip te worden, maar onder meer een zware knieblessure zorgde voor een ander scenario. De doelman speelde de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis voor Excelsior en koos onlangs voor een definitief vertrek naar sc Heerenveen.

Hahn had na de contractverlening van Brad Jones snel door dat zijn kansen bij Feyenoord beperkt zouden zijn: “Vorig jaar ben ik verhuurd aan Excelsior. Het jaar daarvoor heb ik niet gespeeld. Ik heb bij Feyenoord aangegeven dat ik toe was aan een nieuwe stap. Ik heb gevraagd of ik verder mocht kijken. Gelukkig stond de club daar positief in en gunde me de stap naar deze club”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports.

Hahn is inmiddels aardig gewend bij zijn nieuwe club en vindt dat de samenwerking met zijn nieuwe ploeggenoten goed verloopt. Met het cliché dat mensen die uit een ander deel van Nederland komen het vaak moeilijk hebben in Friesland, kan hij dan ook niet zoveel: “Nee, hoor. Alle mensen zijn heel vriendelijk, dus ik zou niet weten waarom je het hier lastig zou moeten hebben. Het is wat rustiger dan in Rotterdam, maar ook daar kan ik wel aan wennen.”

Heerenveen nam de sluitpost voor naar verluidt een half miljoen over van Feyenoord en schotelde de doelman meteen een driejarig contract voor. De Friezen zijn na FC Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle en Excelsior Hahns vijfde werkgever in het betaald voetbal.