‘Ajax geeft jacht op Argentijns jeugdinternational nog niet op’

Cristian Pavón stond naar verluidt een halfjaar geleden nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax en de Amsterdammers lijken de Argentijn nog niet vergeten te zijn. Deportea meldt maandagavond namelijk dat de club nog steeds geïnteresseerd is in de vleugelspeler van Boca Juniors.

Ajax ondervindt in de jacht op de 21-jarige Pavón wel stevige concurrentie van AS Monaco en Zenit Sint-Petersburg, dat eind vorige maand naar verluidt al dicht bij de komst van de aanvaller was. De Russen leken toen bereid om 25 miljoen euro neer te leggen voor Pavón, maar welke prijs Boca precies in gedachten heeft is niet duidelijk. De rechtsbuiten staat nog tot medio 2020 onder contract in La Bombonera.

Pavón werd in 2014 voor 1,3 miljoen euro opgepikt door Boca, dat hem vervolgens meteen uitleende aan CA Colón. Sinds hij in mei 2015 zijn eerste wedstrijd voor de Argentijnse topclub speelde, was hij in totaal in 43 wedstrijden goed voor 14 doelpunten. De aanvaller, die ook in de spits uit de voeten kan, was vorig jaar ook van de partij op de Olympische Spelen, waar hij in alle drie de groepswedstrijden in actie kwam.