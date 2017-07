Barcelona hangt prijskaartje van vijftig miljoen euro om nek nieuwkomers

Antony Lozano, Samu Araújo, Íñigo Ruiz de Galarreta en Ezzarfani Mohamed mogen zich officieel spelers van Barcelona noemen. Het kwartet aan nieuwkomers zette maandag een handtekening onder een contract bij de Catalanen en gaat in eerste instantie aan de slag bij Barça B, zo heeft de club via de officiële kanalen bekend gemaakt.

Als Choco Lozano en Ruiz de Galaretta zich bij de beloften van Barcelona in de kijker van een andere club weten te spelen zal er flink in de buidel getast moeten worden, aangezien het duo allebei een transferclausule van vijftig miljoen euro meegekregen heeft. De 24-jarige spits Lozano wordt de eerste Hondurees uit de clubgeschiedenis en het kost Barcelona 1,5 miljoen euro om hem bij Club Deportivo Olimpia los te weken. De 23-jarige Baskische middenvelder Ruiz de Galaretta is met een transfersom van zeven ton de helft goedkoper. Hij komt over van Numancia.

Samu Araújo wordt in eerste instantie gehuurd van Celta de Vigo en zal de verdediging van het naar LaLiga 2 gepromoveerde Barcelona B moeten gaan versterken. Ezzarfani Mohamed, die ook wel onder de naam Moha door het leven gaat, is met een transferclausule van twaalf miljoen euro een stuk goedkoper dan zijn medenieuwkomers. De negentienjarige Marokkaanse vleugelspeler komt voor tienduizend euro over van Badalona en heeft voor twee jaar getekend.