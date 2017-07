Totti stopt als voetballer en blijft werkzaam bij Roma: ‘Nieuw avontuur’

Francesco Totti heeft voor het eerst zelf bevestigd te stoppen als voetballer. De legende van AS Roma gaat als directeur aan de slag in het Stadio Olimpico, zo maakt de club maandagavond bekend. Waarover Totti zich precies gaat ontfermen, weet hij nog niet. De voormalig aanvaller wil de tijd nemen om erachter te komen waar hij het best tot zijn recht komt.

"Het eerste deel van mijn leven, het deel als voetballer, zit erop. Nu begin ik aan een minstens zo belangrijk deel als directeur. Ik hoop te kunnen bereiken wat ik op het veld ook heb bereikt", vertelt Totti op de website van Roma. Op 28 mei nam hij op emotionele wijze afscheid van Roma, na 25 jaar in het eerste. "Ik wilde die wedstrijd nooit beëindigen. Het was te belangrijk, te meeslepend. 25 jaar bij AS Roma leidde tot dat moment. Ik heb zoveel gekregen als voetballer en ik probeer nu veel terug te geven."

"Nu begint een nieuwe fase, een nieuw avontuur", blikt Totti vooruit. Hij zegt 'stap voor stap' aan zijn nieuwe baan te beginnen en heeft de afgelopen maanden gebruikt om na te denken. "Ik ga proberen om mezelf voor iedereen ter beschikking te stellen: van de jeugdspelers tot de voorzitter. Het kan zes maanden, een jaar of twee jaar duren voordat ik echt ben gesetteld op mijn beste positie. Hoe je me voortaan moet noemen? Francesco, zoals altijd. 'Francesco Totti, AS Roma' is wat op mijn kaartje komt te staan."