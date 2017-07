‘Ik denk niet dat ik het kan handlen als ik word geslachtofferd bij PSV’

PSV heeft volgens Jorrit Hendrix behoefte aan de harde hand. De middenvelder vindt dat spelers onderling harder voor elkaar mogen zijn. "Het móet meer van ons gevraagd worden om elkaar op de flikker te geven", benadrukt Hendrix in gesprek met Voetbal Inside.

Het moet niet de bedoeling worden om elkaar 'de grond in te stampen', zegt de controleur. "Maar wel om elkaar te corrigeren en beter te maken en scherp te houden." Hendrix denkt dat de PSV'ers vorig seizoen onderling 'misschien wel' te lief waren in bepaalde opzichten. "Ik heb sowieso het idee dat het vroeger meer de harde hand was. Nu wordt het vaker opgepakt als kritiek, terwijl het puur bedoeld is om elkaar beter te maken."

"Als het bij mij gedaan wordt, vind ik dat niet erg hoor. Het houdt me scherp. Tegenwoordig gaat het iets anders, sommige spelers gaan er anders mee om", weet Hendrix. "Wij moeten als team bij elkaar blijven. Daar heb ik nu een heel goed gevoel over." De 22-jarige linkspoot zegt verder te hopen dat hij niet 'geslachtofferd wordt' op een middenveld met Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Bart Ramselaar. "Ik denk niet dat ik dat kan handlen. Ik wil altijd spelen."