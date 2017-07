‘Larsson wil niet op de foto en ik kan hem moeilijk dwingen’

Jurgen Streppel betreurt het feit dat Sam Larsson maandag weigerde op de teamfoto te gaan. Een vertrek bij sc Heerenveen lijkt onvermijdelijk voor de buitenspeler, die eerder al geen rugnummer toegewezen kreeg en aan het begin van het trainingskamp vorige week niet aanwezig was.

"Hij is er niet, dat vind ik heel vervelend. Ik ga er niet van uit dat hij heel snel weg is, maar het hoort bij het spel denk ik", vertelt Streppel aan FOX Sports over de selectiefoto. "Nogmaals, ik had hem graag hier gehad, maar hij wil niet op de foto. Ik kan hem moeilijk dwingen." De trainer zegt geen energie te steken in de geruchten over Larsson. "Alleen de pers stelt er vragen over."

"Verder moeten wij met het elftal bezig zijn, met de jongens die we wel hebben", benadrukt Streppel. "Op dit moment is hij er niet klaar voor om te spelen. Laten we voor iedereen hopen dat er snel een oplossing komt." Vorige week maandag kwam het nieuws naar buiten dat Heerenveen een bod van Celta de Vigo, dat tussen de vier en vijf miljoen euro lag, heeft afgewezen. Ook Feyenoord, Fiorentina en Atalanta worden aan de Zweed gelinkt.