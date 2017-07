Koeman haalt transfervrije landgenoot naar Goodison Park

Everton heeft zich versterkt met de transfervrije Cuco Martina. De geboren Rotterdammer komt over van Southampton en zette maandagmiddag zijn handtekening onder een driejarig contract bij the Blues. Op Goodison Park wordt de verdediger herenigd met manager Ronald Koeman, met wie hij al samenwerkte bij Southampton.

De 27-jarige Martina werd in 2015 door Koeman naar Southampton gehaald. Bij the Saints had de ex-speler van onder meer FC Twente een aflopend contract. Koeman wilde de buitenkans niet laten lopen en heeft hem gecontracteerd. Koeman had Martina vorig jaar ook op het oog als versterking voor zijn defensie, maar Southampton weigerde toen alle medewerking. Martina is de achtste versterking van de club, na Wayne Rooney, Michael Keane, Sandro Ramírez, Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru en Nathangelo Markelo.

DONE DEAL! Ronald Koeman zorgt voor een hereniging met Cuco Martina! De verdediger komt transfervrij over van Southampton en heeft voor drie seizoenen getekend bij Everton. #martina #everton #saintsfc #koeman #premierleague A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jul 17, 2017 at 9:03am PDT

“Everton is een grote club met grote ambities en ik kijk er naar uit om aan te sluiten bij de selectie. Ik ken de manager vanuit mijn periode bij Southampton, dus ik weet wat hij wil en hij weet wat hij aan mij heeft”, laat Martina weten op de clubwebsite. Hij reist zo snel mogelijk af naar Nederland, waar hij aansluit bij de selectie van Everton, die hier op trainingskamp is. “We gaan spelen tegen FC Twente, een oude club van mij. Ik kijk er enorm naar uit om iedereen te laten zien wat ik kan.”

“Martina is een ervaren speler die op verschillende posities uit de voeten kan in de achterhoede, dat is belangrijk”, stelt Koeman zijn nieuwste aanwinst voor. “Het is ook belangrijk, met het grote aantal wedstrijden dat wij gaan spelen komend seizoen, dat we een brede selectie hebben. Ik heb hem destijds naar Southampton gehaald, dus ik weet wat hij voor ons kan betekenen en dat is waarom ik hem naar Everton heb gehaald.”