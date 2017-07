Vitesse bevestigt deal met Chelsea: ‘Hij kent onze manier van spelen’

Vitesse heeft zich definitief versterkt met Mukhtar Ali. De negentienjarige middenvelder was afgelopen halfjaar op huurbasis al actief in Arnhem en tekent nu een driejarig contract. Vitesse maakt zijn komst bekend via de officiële website. Ali kwam vorig seizoen tot slechts zes invalbeurten in de Eredivisie, maar Vitesse denkt dat hij meer in zijn mars heeft.

"Mukhtar kent de club en onze manier van spelen inmiddels. Hij is multifunctioneel inzetbaar op het middenveld", legt technisch directeur Mo Allach uit. "De komende seizoenen kan hij zich ontwikkelen en bewijzen een waardevolle speler voor Vitesse te zijn." Zelf is Ali opgetogen om terug te keren, vertelt hij. Vorig seizoen vormde hij samen met Lewis Baker, Matt Miazga en Nathan de Londense enclave in Arnhem.

Ditmaal zal hij deel uitmaken van een team met Chelsea-huurlingen Fankaty Dabo en Charlie Colkett. "Hoe iedereen binnen en rondom de club mij vorig jaar heeft opgenomen, was een belangrijk onderdeel voor mijn keuze om terug te keren. Daarnaast is het ook erg leuk dat ik weer samen ga spelen met Fankaty Dabo en Charlie Colkett, met wie ik in de jeugd van Chelsea veel samen heb gespeeld", vertelt Ali.

De jongeling is de achtste aanwinst en de zesde aankoop van Vitesse, na Bryan Linssen, Remko Pasveer, Thomas Bruns, Thulani Serero en Tim Matavz. Zijn contract op Stamford Bridge liep nog een jaar door. Hij begon in de jeugdopleiding van het Londense Leyton Orient voordat hij de overstap maakte naar the Blues. Ali won bij Chelsea in de seizoenen 2013/14, 2014/15 en 2015/16 de FA Youth Cup en in het laatstgenoemde seizoen ook de UEFA Youth League.