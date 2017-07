Waarom Dani Ceballos voor Real Madrid koos en niet voor Barcelona

Real Madrid maakte afgelopen vrijdag een einde aan de geruchtenstroom rondom Dani Ceballos, een van de meest getalenteerde middenvelders in Spanje. De regerend landskampioen kondigde de komst van de jeugdinternational van Real Betis aan, voor de duur van zes seizoenen en tegen betaling van een bedrag van 16,5 miljoen euro. Ofschoon de transferclausule anderhalf miljoen euro minder bedroeg, wilde Real Madrid er zeker van zijn dat het eveneens geïnteresseerde Barcelona er niet alsnog met Ceballos vandoor ging. Het verhaal over een voetballer die zijn droom werkelijkheid ziet worden, ook al kon hij een lucratiever contract in het Camp Nou ondertekenen.

Door Daniel Cabot Kerkdijk

Barcelona stapelt in de zoektocht naar een gedegen opvolger van Andrés Iniesta deceptie na deceptie op. Terwijl de Catalaanse club bot ving bij spelers als Thiago Alcántara, Isco en Bernardo Silva, en Paris Saint-Germain weigerde om Marco Verratti van de hand te doen, blonk Ceballos uit op het EK Onder-21 in Polen. Toen de technische afdeling onder leiding van Robert Fernández zich uiteindelijk bij Bahia Internacional, het managementbureau van Ceballos, meldde, bleek dat de middenvelder nog voor aanvang van het toernooi al tot een vergelijk met Real Madrid was gekomen. Voor Barcelona zat er niets anders op dan de transferclausule te overtreffen én de Spaans jeugdinternational een financieel aantrekkelijker contract aan te bieden. Na het EK gaf Ceballos zichzelf twee weken de tijd om de knoop door te hakken, maar hij was er na drie dagen al uit: Barcelona bood weliswaar meer geld, maar Real Madrid heeft de toekomst.

Uitzicht op speeltijd was voor Ceballos namelijk de belangrijkste zorg: de middenvelder wilde in het seizoen 2017/18 absoluut niet verhuurd worden. Zinédine Zidane heeft het talent laten weten dat hij, net als iedere voetballer van de Koninklijke, een reëele kans op speelminuten maakt, ongeacht zijn jonge leeftijd. Dat is ook wat zijn goede vriend Marco Asensio alleen maar kon beamen. Liefst 15 spelers van de A-selectie zijn jonger dan 26 jaar. De gemiddelde leeftijd van 25,3 jaar en de verhouding 13:12 in het voordeel van de Spaanse spelers bewijzen dat Real Madrid een andere weg is ingeslagen. Spelers als Isco, Asensio en Theo Hernández genoten eerder ook interesse van Barcelona, maar kozen uiteindelijk voor de avances van de kampioen van Spanje, Europa en de wereld.

Jesús Vallejo, Marcos Llorente, Dani Ceballos en Marco Asensio

Dat BBC voor Zidane niet langer heilig is, heeft ook een rol in de keuze van Ceballos gespeeld. De oefenmeester heeft tal van middenvelders tot zijn beschikking en afgaande op de formidabele slotweken van het voorbije seizoen, is de kans groot dat Real Madrid in de jacht naar de nog altijd ontbrekende treble in een 4-4-2-systeem gaat spelen. Met Casemiro, Marcos Llorente, Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Ceballos, Mateo Kovacic en Asensio heeft Zidane het wellicht beste middenveld ter wereld tot zijn beschikking en Real Madrid speelde afgelopen seizoen zijn beste voetbal met vier middenvelders op de grasmat. Ofschoon Gareth Bale ook als een 'valse' middenvelder in een dergelijk systeem kan spelen, zal Zidane, net als in de afgelopen anderhalf jaar, er niet voor terugdeinzen om BBC niet week in week uit in de basis te zetten en bij tijd en wijle af te stappen van het welbekende 4-3-3-systeem.

De kans op speeltijd bij Barcelona was aanzienlijk kleiner, ook al deed voorzitter Josep Maria Bartomeu er in een telefonisch gesprek met Ceballos alles aan om de middenvelder ervan te overtuigen dat hij tot een belangrijke voetballer voor de Catalanen zou uitgroeien. Een wanhoopspoging. Ernesto Valverde heeft namelijk negen voetballers voor de drie posities op het middenveld, daar het 4-3-3-systeem met MSN min of meer heilig is verklaard. Barcelona veegde recent biedingen op Denis Suárez en Andre Gómes van tafel, het contract van talent Carles Aleña is verlengd, terwijl grootverdiener Arda Turan niet weg wil en Barcelona het nu niet kan maken om de geblesseerde Rafinha van de hand te doen. De Catalanen kwamen dus niet alleen te laat, maar hadden ook geen goed plan klaarliggen.

Spelen in het maagdelijke wit is voor Ceballos een droom die uitkomt. Het is de technicus uit Utrera zeker niet allemaal aan komen waaien. Ademhalingsproblemen zorgden ervoor dat hij op dertienjarige leeftijd de jeugdopleiding van Sevilla moest verlaten. Hij ging bij 'zijn' CD Utrera verder, herstelde zich van zijn gezondheidsproblemen en ondertekende op 21 februari 2014 een contract met Real Betis. Ruim twee maanden later maakte de middenvelder als invaller zijn debuut in het eerste, in een thuisduel met Real Sociedad. Een debuut met een zwarte rand, daar de 0-1 nederlaag betekende dat de Andalusiërs definitief het allerhoogste Spaanse podium dienden te verlaten. Een niveau lager ontpopte Ceballos zich tot een belangrijke kracht voor de groenwitte club uit Sevilla. Julio Vélazquez stelde Ceballos regelmatig op, maar de middenvelder bloeide pas echt op toen jeugdtrainer Juan Merino als vervanger van de ontslagen Vélazquez voor de selectie werd gezet. Met Pepe Mel op de bank ging het Ceballos helemaal voor de wind en de winst van het EK Onder-19 in de zomer van 2015 was voor de tiener de kers op de taart.

Real Betis stelde alle clubs met interesse in Ceballos teleur, verhoogde zijn salaris naar een miljoen euro bruto, maar handhaafde de transferclausule van vijftien miljoen euro. Hoewel hij een jaar geleden als een van de grootste talenten van Spanje te boek stond, zag trainer Gustavo Poyet het niet in de jongeling zitten en stelde hij hem in de eerste drie maanden van de competitie slechts één keer in de basis op: 205 minuten in vijf duels. Geduld is echter een schone zaak. Na het gedwongen vertrek van de Uruguayaan pakte Ceballos onder leiding van Víctor Sánchez zijn kans en kwam hij uiteindelijk tot dertig optredens in LaLiga, waarin hij de belangstelling van Real Madrid wekte.

Dani Ceballos werd tot de beste speler van het EK Onder-21 benoemd

De onderhandelingen tussen Real Betis, Real Madrid en Ceballos verliepen moeizaam, daar managementbureau Bahia Internacional en de middenvelder zelf contractueel recht hadden op een deel van de transfersom. Uiteindelijk deden alle betrokken partijen water bij de wijn. Real Madrid verhoogde het initiële bod van 15 naar 16,5 miljoen euro: 14,25 miljoen euro voor de Zuid-Spaanse club en 2,25 miljoen euro voor Ceballos en zijn belangenbehartigers. Ceballos gaat in het Santiago Bernabéu net iets meer verdienen dan Real Betis vóór zijn deelname aan het EK Onder-21 voorstelde (en afgewezen zag worden): twee miljoen euro. Het belangrijkste verschil is het premiesysteem van Real Madrid: de middenvelder kan zijn inkomsten verdubbelen als het team van Zidane wederom een succesvol seizoen tegemoet gaat. In de transferclausule zit ook een duidelijk verschil: Betis had 30 miljoen euro voor ogen, terwijl Real Madrid een bedrag van liefst 200 miljoen euro in de overeenkomst tot 30 juni 2023 heeft gezet.

Ceballos zal donderdag vanaf 13.00 uur op de eretribune van het Santiago Bernabéu als speler van Real Madrid worden gepresenteerd. Een hoogtepunt in de loopbaan van de middenvelder, onder toeziend oog van ongetwijfeld zijn grootste fan, zijn moeder, en rest van zijn bescheiden familie. Toen Ceballos op 26 april 2014 zijn debuut voor Real Betis maakte, kuste Salomé Fernández op de tribune al huilend een houten kruis. De beelden werden opgepikt door de nationale televisie en gingen viraal in voetbalminnend Spanje. Ceballos zal vrijdag samen met Asensio, Llorente, Jesús Vallejo, algemeen directeur José Ángel Sánchez en voorzitter Florentino Pérez in een vliegtuig naar Californië stappen, waar Real Madrid zich momenteel aan het voorbereiden is op de komende voetbaljaargang.