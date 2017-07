‘Juventus nadert akkoord met Arsenal en betaalt minder dan gedacht’

De onderhandelingen tussen Arsenal en Juventus over Wojciech Szczesny bevinden zich in een vergevorderd stadium. Volgens the Guardian heeft de keeper zelf al een principeakkoord met de verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen. Beide clubs zullen elkaar vinden in een transfersom van omstreeks 11,4 miljoen euro, verwacht de krant.

Daarmee valt het bedrag lager uit dan aanvankelijk gedacht. De transfer van Szczesny zit al enige tijd in de pijplijn en vorige maand maakte Sky Sports melding van een akkoord over zestien miljoen euro. Zelf gaat Szczesny een 'langdurig' contract tekenen met een weeksalaris van bijna 80.000 euro. De Pools international komt niet voor in de plannen van Arsène Wenger.

De afgelopen twee seizoenen liet Szczesny een goede indruk achter bij AS Roma, waar hij op huurbasis speelde. Desondanks is er bij Arsenal geen toekomst voor de 27-jarige sluitpost, want Wenger geeft de voorkeur aan David Ospina en Petr Cech. Het contract van Szczesny loopt nog maar een jaar door, maar hij blijft dus actief in de Serie A.

De keeper verliet de jeugdopleiding van Legia Warschau in 2006 voor die van Arsenal. In 2009 debuteerde hij in het eerste van the Gunners en sindsdien stond Szczesny 132 keer onder de lat in de Premier League. Bij Juventus gaat hij waarschijnlijk tweede viool spelen achter Gianluigi Buffon, die zijn afscheid al heeft aangekondigd voor na het WK 2018.