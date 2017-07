‘Hier willen de spelers en trainers me echt helpen, bij Ajax niet’

Stanislav Lobotka maakte afgelopen weekend de transfer van FC Nordsjaelland naar Celta de Vigo voor zo'n twee miljoen euro. In Denemarken blies Lobotka zijn loopbaan nieuw leven in, nadat een verhuurperiode bij Ajax in het seizoen 2013/14 niet uitpakte zoals hij had gehoopt. In zijn eerste persconferentie bij Celta blikte Lobotka daar kort op terug.

De 22-jarige controleur werd destijds gehuurd van AS Trencín en kwam dertig keer in actie bij Jong Ajax, maar nooit voor het eerste. "Alle spelers en de trainers zijn zeer vriendelijk bij Celta. Ik voelde dat ze me echt wilden helpen. Dat verbaasde me, want dat voelde ik bij Ajax niet", gaf Lobotka maandag aan. "Ik ben blij om hier te zijn. Celta is een grote club die graag voetbalt. Dat hebben ze vorig seizoen laten zien in de Europa League."

"Ik ben trots en ik ga mijn best doen. Dit is een heel belangrijke stap in mijn carrière", stelde Lobotka, die een contract tekende tot medio 2022 en een transferclausule van 35 miljoen euro in zijn nieuwe verbintenis heeft staan. Door AS werd hij na zijn transfer omgedoopt tot 'mini-Luka Modric' vanwege de vergelijkbare speelstijl, maar Lobotka beseft dat hij nog niet op het niveau van de Real Madrid-ster is. "Voorlopig hebben we alleen gemeen dat we bijna even lang zijn", grapte hij.