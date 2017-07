Juve presenteert Douglas Costa: ‘Houd niet van fysiek spel in Serie A’

Douglas Costa is maandag bij Juventus gepresenteerd voor pers en publiek. De Oude Dame maakte vorige week de komst van de 26-jarige buitenspeler bekend. De Braziliaan wordt voor een bedrag van zes miljoen euro voor één seizoen gehuurd van Bayern München, waarna de Italiaanse landskampioen hem definitief kan overnemen. Op de persconferentie zegt de aanvaller blij te zijn met zijn nieuwe stap.

"Juventus is een heel grote club en ik heb altijd met plezier naar hun voetbal gekeken", aldus Douglas Costa. "Hun spel is van het allerhoogste niveau en ik heb deze kans met beide handen aangegrepen. Of ik de Champions League-finale heb gekeken? De finale was lastig voor Juventus, maar ik ben hier gekomen om het team te helpen en ik denk dat dat gaat lukken. Ze waren gewoon ongelukkig, en geluk heb je nodig in een finale.”

Douglas Costa is maandagmiddag gepresenteerd bij Juventus en gaf zijn eerste persconferentie! #juventus #douglascosta #bayern Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 17 Jul 2017 om 7:36 PDT

Douglas Costa mag zich na Juan Cuadrado, Medhi Benatia en Rodrigo Bentancur de vierde zomeraanwinst noemen van Juventus. Cuadrado en Benatia speelden al op huurbasis voor de regerend kampioen van Italië. "De Serie A is een sterke competitie", weet de aanwinst, die met rugnummer elf gaat spelen. "Ik ben snel, dus dat kan helpen. Ik zal hopelijk spoedig mijn draai vinden. Ik hou niet echt van fysiek spel, maar zal me moeten aanpassen."

De international geeft aan dat Arturo Vidal hem heeft overtuigd van Juventus: "Arturo is een geweldige vriend van mij. Hij zei dat Juventus een fantastische club was met heel veel fans die van me gaan zullen houden. Mijn positie? Ik heb veel aan de rechterkant gespeeld, hoewel bij Bayern ik veel vanaf links speelde. Ik kies niet waar ik kom te spelen, ik zal voetballen waar ik nodig ben. Ik zal mijn best doen, ongeacht de positie die ik krijg.”