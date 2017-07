‘Er is geen reden om Luuk de Jong de aanvoerdersband te ontnemen’

In tegenstelling tot Ajax en Feyenoord begint PSV het seizoen niet met een nieuwe aanvoerder. Luuk de Jong kende een teleurstellend seizoen, maar behoudt het vertrouwen van Phillip Cocu. Wel verwacht de trainer dat de 'midtwintigers' zoals Jeroen Zoet, Marco van Ginkel en Davy Pröpper zich nadrukkelijker gaan manifesteren als leiders van het elftal.

Cocu hield maandagmiddag een persconferentie in het Zwitserse Verbier, waar PSV op trainingskamp is. Hij erkende dat Luuk de Jong een 'minder seizoen' achter de rug heeft. "Dat is duidelijk en het is nu aan hem om een reactie te geven. Ik vond hem tegen AS Monaco deze week een goede indruk maken en er is geen reden om nu een andere aanvoerder aan te wijzen", concludeerde de oefenmeester volgens het Eindhovens Dagblad.

Op de officiële website van PSV voegde Cocu daaraan toe dat de wijzigingen in de selectie leiden tot een nieuwe dynamiek in de groep. Hij doelde daarmee op het vertrek van Héctor Moreno en Andrés Guardado, de naderende transfer van Jetro Willems en de komst van Derrick Luckassen en Hirving Lozano. "Het zorgt voor frisheid, scherpte en nieuwe uitdaging. Dat kan heel positief uitpakken. Ik verwacht van de midtwintigers dat zij de groep gaan aansturen."

Luuk de Jong blijft 'gewoon' aanvoerder van PSV.

"Waar in het verleden één of twee individuen een leidersrol vervulden, verwacht ik nu dat meerdere jongens dat gaan doen", benadrukte Cocu, die behalve de aanwinsten ook jonge spelers zoals Cody Gakpo, Kenneth Paal en Albert Gumundsson meenam op trainingskamp. Hun ontwikkeling gaat 'zoals altijd' in golfbewegingen, aldus Cocu. "Ik ben in het algemeen zeer te spreken over hun bijdrage deze week, maar jongens die de stap nog moeten maken zullen langere tijd mee moeten trainen om die golfbewegingen te doen afnemen."

Het nieuwe seizoen begint voor PSV over tien dagen, wanneer de eerste wedstrijd wacht in de derde voorronde van de Europa League. Op 12 augustus staat de eerste competitiewedstrijd tegen AZ op het programma. Het terugveroveren van de landstitel is het doel. "Dat lijkt me duidelijk", gaf Cocu aan. Wat dat betreft stelt de ontwikkeling van het team hem tevreden. "De accenten die we in het elftal wilden leggen, zien we steeds meer terug. De contouren van het elftal worden zichtbaar en ik vind dat we dat snel voor elkaar hebben gekregen."