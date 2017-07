Larsson weigert elftalfoto en voert speculaties over aanstaand vertrek

Een vertrek van Sam Larsson bij sc Heerenveen lijkt steeds realistischer. De Zweedse vleugelaanvaller weigerde maandag op de teamfoto van de Friezen te gaan. Het incident staat niet op zichzelf: Larsson kreeg al geen nummer toegewezen voor komend seizoen en was aan het begin van de trainingskamp vorige week niet aanwezig door ziekte.

De aanvaller was destijds, volgens de officiële lezing van de Friezen, misselijk, maar de Leeuwarder Courant dacht te weten dat de afwezigheid van Larsson afgelopen dinsdag te maken had met transferperikelen. Technisch manager Gerry Hamstra wilde vorige week niet al te veel ingaan op de situatie: "Hij heeft zich officieel ziek gemeld", liet hij aan het eerder genoemde medium weten. Afgelopen woensdag was Larsson echter ‘gewoon’ weer aanwezig bij de training van Heerenveen.

Vorige week maandag kwam het nieuws naar buiten dat Heerenveen een bod van Celta de Vigo, dat tussen de vier en vijf miljoen euro lag, heeft afgewezen. Larsson liet in een eerder stadium weten genoeg gezien te hebben in Friesland en uit te zijn op een transfer. De club is bereid om daar aan mee te werken, maar wil wel het juiste bedrag ontvangen en denkt aan een bedrag van acht miljoen voor de Zweed, die nog tot volgend jaar onder contract staat.

Ook Feyenoord is naarstig op zoek naar een extra buitenspeler. Als Steven Berghuis niet naar De Kuip komt door onwil van werkgever Watford, dan wordt Larsson als een goed alternatief gezien. Ook Fiorentina en Atalanta willen hem graag inlijven. "De afgelopen twee transferperiodes hebben we Sam niet laten gaan, maar bij een goed bod zullen we nu wel meewerken aan zijn vertrek. Dat is voor de club en Sam het beste", sprak Hamstra onlangs tegenover Voetbal International.