Barcelona niet te veel bezig met Verratti: ‘Maar ik zou blij zijn als hij komt’

Achter de schermen wordt door Barcelona nog altijd hard gewerkt om Marco Verratti los te weken bij Paris Saint-Germain. Les Parisiens hebben weinig behoefte om de sterspeler te verkopen. Trainer Ernesto Valverde zegt op een persconferentie dat hij niet per se bezig is met de komst van de Italiaan.

“Het is een zaak waar ik niet al teveel aan denk, maar ik zou heel blij zijn als hij komt. We willen de beste spelers, maar ik ben ook blij om met mijn huidige selectie aan de slag te gaan”, zegt de nieuwe oefenmeester van Barça. Hij zegt geen haast te hebben met het aantrekken van spelers. “De beste aankopen zijn de spelers die ik al tot mijn beschikking heb. Als er nog iets bijkomt, zou dat geweldig zijn. De club werkt hard om een zo sterk mogelijke selectie te hebben.”

“Maar onze selectie is zo al bijna op zijn sterkst. Het is heel moeilijk om die selectie nóg sterker te maken”, vervolgt Valverde zijn verhaal. “Het is moeilijk om ons team nog te versterken. Er zijn iedere zomer veel geruchten en de zomer is nog lang, maar voor mij is het belangrijk om nu het beste uit mijn huidige spelers te halen. We sluiten tot de laatste dag van de transferperiode niks uit, maar dat is bij iedere club zo’n beetje hetzelfde.”

In de Spaanse media deden geruchten de ronde dat Barcelona Ivan Rakitic en André Gomes wilde verkopen om geld te genereren voor de komst van Verratti. Rakitic zou zelfs betrokken moeten worden in een deal met Paris Saint-Germain. “Ze zijn mijn spelers en ze maken nog steeds deel uit van mijn plannen”, zegt Valverde over Rakitic en Gomes.