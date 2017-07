Vijfjarig contract ligt klaar in Londen voor Carrasco

Mauricio Pellegrino heeft contact opgenomen met zijn oude club Alavés. Zouhair Feddal moet de gelederen van Southampton komen versterken en heeft in Spanje een afkoopclausule van drie miljoen euro. (Marca)

Internazionale en Valencia zijn het eens over een huurtransfer van Geoffrey Kondogbia. Los Che zouden daarnaast een optie tot koop hebben bedongen op de Franse middenvelder. (Plaza Deportiva)

De komst van Juan Foyth naar Tottenham Hotspur wordt deze week nog afgerond. The Spurs maken een bedrag van 9,1 miljoen euro over naar het Argentijnse Estudiantes. (Daily Mirror)