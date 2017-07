NEC hoeft voormalig jeugdspeler van PSV en Ajax niet te huren van Real

Mink Peeters is komend seizoen niet in het shirt van NEC te bewonderen. De Nijmegenaren kregen het aanbod om de negentienjarige aanvaller op huurbasis over te nemen van Real Madrid, maar besloten daar niet op in te gaan. Volgens technisch directeur Remco Oversier heeft NEC al genoeg spelers op de positie waar Peeters het best uit de voeten kan.

“Als we zo'n speler huren dan moet het garantie zijn op speelminuten, anders is elke partij een verliezer. Momenteel is het voor ons geen win-win-situatie”, legt Oversier tegenover De Gelderlander uit. Peeters kan als vleugelaanvaller of schaduwspits uit de voeten, maar die posities zijn bij NEC al overbezet. Daardoor zien de Nijmegenaren de komst van de jeugdinternational niet zitten.

Peeters werd in Nijmegen geboren, maar ging in 2007 in de jeugdopleiding van PSV spelen. In 2011 verruilde hij de Eindhovenaren voor Ajax. Na drie jaar in Amsterdam besloot Peeters het avontuur bij Real Madrid aan te gaan. In de Spaanse hoofdstad speelde hij afgelopen seizoen in de Onder-19. Voetbal International wist in maart te melden dat NEC, PSV, Dinamo Zagreb, Borussia Mönchengladbach en enkele Spaanse clubs, waaronder Sevilla, Peeters op de radar hadden.