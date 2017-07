Woede om transfer Bonucci: ‘Of je gaat naar het buitenland, of je blijft hier’

Veel aanhangers van Juventus kunnen nog steeds niet geloven dat Leonardo Bonucci voor ongeveer 42 miljoen euro de overstap heeft gemaakt naar AC Milan. Waar Alessandro Del Piero eerder al zijn verbazing over de transfer uitte, vertelt nu ook Luciano Moggi, oud-directeur van de Oude Dame, dat hij perplex was toen hij het nieuws hoorde.

“Een goede deal van Milan, hij is de beste verdediger in Italië van dit moment”, aldus Moggi in gesprek met Tuttosport. “Waarom hij vertrok bij Juventus? Het is duidelijk dat er iets is voorgevallen tussen hem en de coach (Massimiliano Allegri, red.). Maar ik had hem nooit aan Milan verkocht, want dat is een directe concurrent.”

“Bonucci naar Milan?! Ik kon het in eerste instantie niet geloven, als ik eerlijk ben”, vervolgt de oud-sportbestuurder. “En ik zou Bonucci nooit aan Milan verkopen. Ze hebben me verteld dat zijn vrouw niet naar het buitenland wilde. Ik had gezegd tegen Bonucci: ‘Of je gaat naar het buitenland, of je blijft hier. Je moet niet met ons sollen. Punt uit.’”