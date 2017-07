‘Leicester City doet met salarisvoorstel ultieme poging Koeman dwars te zitten’

Leicester City probeert Gylfi Sigurdsson voor de neus van Everton weg te kapen, zo weet de Daily Mail te melden. Naar verluidt kan de IJslander bij the Foxes zo’n 142.000 euro per week verdienen en dat is meer dan the Toffees hem bieden. Het is geen geheim dat Ronald Koeman Sigurdsson erg graag aan zijn selectie toe wil voegen.

Vooralsnog heeft Everton geen akkoord weten te bereiken met Swansea City, dat 56 miljoen euro wil ontvangen voor Sigurdsson. The Toffees gaan naar verluidt binnen afzienbare tijd een bod van 51 miljoen uitbrengen en hopen de middenvelder volgende week mee te kunnen nemen op trainingskamp naar Nederland. Sigurdsson besloot om niet met Swansea City mee te gaan op een oefentrip naar de Verenigde Staten.

Hij achtte zichzelf wegens de onzekerheid over zijn toekomst ‘niet in de juiste gemoedstoestand’. Het is geen geheim dat Sigurdsson zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Everton, dus het is maar de vraag in hoeverre Leicester City hem aan het twijfelen brengt met een hoger salaris. Everton is behoorlijk ambitieus en haalden al de nodige spelers binnen deze zomer. De middenvelder heeft in Wales nog een contract tot medio 2020.