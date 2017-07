‘RB Leipzig weigert bod van zeventig miljoen en blokkeert vertrek'

RB Leipzig gaat Naby Keïta onder geen beding verkopen, zo meldt ESPN maandag. Het medium claimt met ingewijden binnen de club gesproken te hebben en stelt dat de Duitsers de middenvelder niet weg laten gaan. Dit is slecht nieuws voor Liverpool, dat vergevorderde interesse in Keïta heeft en vorige week een bod van ongeveer zeventig miljoen euro op tafel neerlegde, dat door die Roten Bullen resoluut van tafel werd geveegd.

“We gaan geen onderhandelingen meer aan”, aldus ingewijden tegenover ESPN. “We hebben besloten dat geen enkele van onze sleutelspelers zal worden verkocht en daar blijven we aan vasthouden.” Trainer Ralph Hasenhüttl zei eerder tegenover Kicker dat zowel Keïta als de gewilde Emil Forsberg gelukkig zijn bij de nummer twee van de Bundesliga van vorig seizoen.

“Je kan zien dat ze het naar hun zin hebben hier. Ze kijken uit naar komend seizoen. Ze weten wat ze hier hebben. Het is een groot compliment om zulke aandacht te trekken, maar het is niet gebruikelijk om onze spelers direct te verkopen bij het allereerste bod dat binnenkomt.” Achter de schermen zou Keïta nog steeds aansturen op een vertrek. Mocht de Guinees international deze zomer niet verkassen, dan is hij in 2018 op te halen voor 55 miljoen euro, aangezien dan een ontsnappingsclausule in werking treedt.

Jürgen Klopp, trainer van Liverpool, wil de 22-jarige Keïta echter nog steeds bij de club hebben. “We zijn op zoek naar een auto waar je je hele leven al van droomt. Je zegt: ‘Hier is het geld!’ Maar zij zeggen: ‘Ik wil de auto niet verkopen, koop maar een andere kleur.’ Maar dan zeg jij: ‘Ok, maar ik wil echt deze auto.’ Enzovoorts, enzovoorts. Dit soort dingen gebeuren, ook in voetbal.”