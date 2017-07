Bale: ‘Hetzelfde gebeurde met Beckham en andere Engelsen’

Gareth Bale wordt veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, waarbij vooral de naam van Manchester United wordt genoemd. De 28-jarige aanvaller zou bij Real Madrid naar verluidt plaats moeten maken voor Kylian Mbappé van AS Monaco. Bale zelf blijft echter rustig onder alle geruchten.

"Eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat ik niets heb gelezen over de vermeende interesse van United", zegt de international van Wales in gesprek met Marca. "Als Brit word ik altijd gelinkt aan een terugkeer naar de Premier League. Hetzelfde gebeurde met David Beckham en andere Engelsen die naar Spanje kwamen. Het is niet nieuw."

Bale, die in 2013 de overstap maakte van Tottenham Hotspur naar de Spaanse hoofdstad en tot 2022 vastligt bij de Koninklijke, zegt dat hij van geen enkele club iets concreets heeft gehoord: "Ik ben blij om bij Real te voetballen. Belangstelling is altijd interessant, maar als er niets concreets is, zoals een daadwerkelijk bod, dan valt er niets te bespreken."

Mede door blessureleed kon Bale afgelopen seizoen niet verder komen dan 27 optredens in alle competities voor de Spaanse grootmacht. "Alles bij Real Madrid was wat ingewikkeld door mijn blessures, maar er is verder niets. Ik kan nog steeds goed spelen en wanneer ik weer helemaal fit ben, zal ik als vanouds mijn best weer gaan doen. Ik heb een contract voor lange tijd getekend bij Real en ben gelukkig hier", besluit Bale.