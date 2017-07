‘Duitsland heeft precies datgene waar het in Nederland aan ontbreekt: een plan’

Andries Jonker werkt sinds februari als hoofdtrainer bij VfL Wolfsburg. Hij krijgt daardoor veel mee van de werkwijze van de Duitse voetbalbond en die is volgens hem een stuk beter dan de Nederlandse. De voormalig jeugdcoördinator van de KNVB stelt dat er al vijftien jaar geen plan is gemaakt.

“Louis van Gaal en ik hebben in 2001 het laatste plan opgesteld voor de KNVB. In de vijftien jaren daarna is er niets meer gebeurd”, stelt Jonker in een interview met het Duitse persbureau dpa. Volgens de huidige oefenmeester van VfL Wolfsburg verklaart dat ook de crisis waar het Nederlandse voetbal momenteel in verkeert. Jonker ziet grote verschillen met Duitsland.

“Duitsland heeft precies datgene waar het in Nederland aan ontbreekt: een plan”, zegt de oefenmeester, die in zijn periode bij Bayern München veel met Matthias Sammer sprak. Hij was tussen 2006 en 2012 technisch directeur bij de Duitse voetbalbond. “Hij wilde de Duitse waarden behouden, maar uit het buitenland aspecten invoeren die het Duitse voetbal zouden verrijken. Het duurde even voordat Duitsland de vruchten kon plukken, maar nu functioneert het wel.”