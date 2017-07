Van Nistelrooij: ‘Voor nu zeg ik nee, voor de toekomst zeg ik geen nee’

Ruud van Nistelrooij maakt sinds deze zomer deel uit van de technische staf van PSV. Tijdens het trainingskamp in Zwitserland geeft hij als assistent van hoofdtrainer Phillip Cocu niet alleen tips aan de aanvallers, maar bekommert hij zich ook over de verdedigers en middenvelders van de Eindhovenaren. "Als speler was ik heel gefocust op één ding: doelpunten maken. Als trainer focus ik me op iedereen", legt de voormalig topspits op de clubsite uit.

"Ik denk dat ik verdedigers of middenvelders ook veel kan leren", vervolgt de oud-spits van onder meer PSV en Manchester United. "Op het gebied van onderlinge afstemming bijvoorbeeld. Om een spits af te stoppen, moeten centrale verdedigers elkaar op een bepaalde manier coachen." De oud-international stelt dat zijn ervaringen op topniveau hem helpen om de boodschap aan de spelers beter over te brengen.

"Phillip geeft me veel ruimte en vrijheid. Zelf een oefening leiden is echt megavet", aldus Van Nistelrooij. "Bij het bedenken van een trainingsvorm kijk ik waar ik een speler in kan verbeteren, daarna werk ik de oefening uit op papier. Aan het eind van de trainingsvorm overleg ik met spelers hoe zij het hebben ervaren of vraag ik of zij nog aanvullingen wensen. En natuurlijk vraag ik aan Phillip Cocu en zijn staf wat zij van mijn oefening vinden."

Van Nistelrooij zegt veel te leren van de werkwijze van Cocu. "Als speler ken ik hem natuurlijk, als coach wat minder. Nu volg ik hem heel intensief. Het is enorm interessant om te zien hoe hij spelers benadert, hoe hij coacht en hoe hij een trainingskamp neerzet. Of ik ooit zelf als hoofdcoach voor een groep wil staan? Voor nu zeg ik nee, voor de toekomst zeg ik geen nee. Ik ben het echt nog aan het ontdekken", besluit de 41-jarige oud-spits.