'Kroonjuweel’ akkoord met Feyenoord: 'Het is nu aan de clubs'

Feyenoord is op zoek naar defensieve versterkingen en komt volgens diverse media uit bij Jeremiah St. Juste van sc Heerenveen. De landskampioen moet echter diep in de buidel tasten. De twintigjarige verdediger heeft nog een contract tot medio 2018, maar de Friezen hebben de eenzijdige optie om de verbintenis met twee seizoenen te verlengen. De zaakwaarnemer van St. Juste zegt tegenover De Telegraaf dat zijn cliënt en Feyenoord al een akkoord hebben bereikt. "Het is nu echt aan de clubs’’, zegt zijn broer en zaakwaarnemer Yoshua St. Juste. "Hij heeft een heel goed gevoel bij Feyenoord.’’

Volgens Voetbal International wilde St. Juste altijd al dolgraag naar De Kuip en sprak hij volgens ingewijden bij Feyenoord enige tijd geleden al met technisch directeur Martin van Geel. Volgens het Algemeen Dagblad ziet St. Juste een binnenlandse transfer, bij een Nederlandse topclub, als een ideale vervolgstap in zijn carrière. De talentvolle verdediger zou bij Feyenoord in beeld gekomen zijn gekomen nadat Derrick Luckassen voor PSV koos.

Vorig jaar had St. Juste al oren naar een transfer, toen Hamburger SV belangstelling toonde, maar de Eredivisionist hield de boot toen af. HSV kwam in de winterstop terug bij de verdediger, maar op dat moment had hij zelf geen interesse in een overstap naar Duitsland. Naast St. Juste zou Feyenoord ook geïnteresseerd zijn in de diensten van Ridgeciano Haps, maar ook AZ lijkt de hoofdprijs te vragen.

Gerry Hamstra, technisch manager bij Heerenveen, bevestigt noch ontkent de berichtgeving rond St. Juste. “Wij zijn een club die goede spelers heeft, dan is het logisch dat daar belangstelling voor komt”, aldus de sportbestuurder tegenover het Algemeen Dagblad. “Als een club een marktconforme prijs biedt dan denken we erover na. Het is niet zo dat we onze kroonjuwelen zomaar in de etalage zetten.”