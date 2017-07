Heerenveen geeft smaakmaker geen rugnummer

Arsenal bereidt een bod van ruim 51 miljoen euro voor op Virgil van Dijk. Liverpool trok zich terug in de strijd om de verdediger, waardoor de club uit Londen nu zijn kans schoon ziet. (The Express)

Naast Van Dijk heeft Arsène Wenger nog een prioriteit op de transfermarkt. Moussa Dembélé van Celtic moet deze zomer ook de gelederen van Arsenal komen versterken. (The Express)

De aanvaller aast op een transfer en volgens technisch manager Gerry Hamstra is er ‘sluimerende interesse’.

Manchester United gaat de transfer van Ivan Perisic op korte termijn afronden. Zijn komst is ‘dichterbij dan ooit’, waardoor er een akkoord lijkt te zijn met Internazionale over een transfersom. (Daily Mirror)