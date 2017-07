‘Real Madrid wil middenvelder niet laten gaan en weigert 25 miljoen’

Tottenham Hotspur heeft afgelopen week afscheid genomen van verdedigers Kyle Walker en Federico Fazio en van aanvaller Christopher N’Jie. Tottenham is de enige club in de Premier League die spelers heeft zien vertrekken, maar zich deze zomer nog niet heeft versterkt. Daar willen de Engelsen verandering in brengen. Volgens AS is Mateo Kovacic van Real Madrid het doelwit van manager Mauricio Pochettino.

Tottenham hoopt komend voetbaljaargang hoge ogen te gooien in de Champions League en wil daarom kwaliteit inkopen. De Londense club heeft een bod op Kovacic uitgebracht van 25 miljoen euro, maar deze is van tafel geveegd door Real, zo meldt AS. Het medium claimt dat de Kroatisch international niet snel zal vertrekken uit Spanje, omdat trainer Zinédine Zidane hem te bruikbaar vindt. Alleen bij een heel goed bod zou de Spaanse grootmacht de middenvelder laten gaan.

The Spurs hopen te profiteren van de komst van Dani Ceballos naar Real. De Koninklijke heeft na de aankoop van de twintigjarige Spanjaard maar liefst negen middenvelders in de selectie. De Spaanse landskampioen lijkt daarom een middenvelder te kunnen missen. De 23-jarige Kovacic had afgelopen seizoen geen vaste basisplaats bij Real. Naast Tottenham zouden ook AC Milan, Internazionale en Napoli azen op de 34-voudig international. Pochettino zou in Kovacic een zeer belangrijke speler voor volgend seizoen zien.

Kovacic verkaste in 2015 voor dertig miljoen euro van Internazionale naar Madrid. Met Real won hij onder meer twee keer de Champions League en de landstitel. Hij kwam echter vaak op de bank terecht. Afgelopen seizoen startte Kovacic in negentien competitieduels, waarbij hij slechts negen keer de negentig minuten mocht volmaken. Met de komst van Ceballos en de terugkeer van Marcos Llorente, die het afgelopen jaar werd verhuurd aan Deportivo Alavés, dreigt er nog minder speeltijd voor Kovacic.