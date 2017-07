Druk op de schouders van Lukaku: ‘De sprong naar United is waanzinnig groot’

Romelu Lukaku maakte zaterdag in de met 5-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen Los Angeles Galaxy zijn eerste minuten voor Manchester United. De verwachtingen zijn hooggespannen rond de spits, die voor zo’n 85 miljoen euro overgenomen werd van Everton. Michael Carrick weet uit ervaring hoe groot de druk is als aankoop van the Red Devils.

Carrick werd in 2006 voor 27,2 miljoen euro van Tottenham Hotspur gehaald als de opvolger van Roy Keane. “De sprong naar Manchester United is waanzinnig groot, ik heb dat zelf ondervonden toen ik van Tottenham Hotspur kwam. Ik kan het niet echt uitleggen, je weet pas hoe het is als je er zelf mee te maken hebt gehad. Ik weet zeker dat hij het op dezelfde manier zal ervaren. Het is in ieder geval een enorme bonus om al ervaring in de Premier League te hebben”, zegt de 35-jarige middenvelder in een interview met the Guardian.

“Hij weet hoe de dingen werken. Het is alleen belangrijk dat hij goed met de druk omgaat. We kunnen nu nog geen conclusies trekken, hij heeft pas een week getraind en kort gespeeld tegen LA Galaxy”, vervolgt Carrick zijn verhaal. “We weten precies wat hij kan brengen, daarom is Romelu hier. Hij zal zijn spel niet aanpassen omdat hij bij Manchester United komt spelen. Het lijkt me duidelijk dat hij hier is om doelpunten te maken. Ik ben er vrij zeker van dat het goed gaat komen.”