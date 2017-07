Liverpool neemt voor vijfenhalf miljoen afscheid van clubicoon

Lucas Leiva is officieel speler van Lazio, zo meldt de Italiaanse club dinsdag via de officiële kanalen. De middenvelder werd zondag op het vliegveld in Rome al begroet door supporters van de Serie A-club en dinsdagochtend onderging hij de medische keuring. Bij de keuring kwamen geen problemen aan het licht, waarna hij een contract voor drie jaar heeft getekend.

Liverpool ontvangt naar verluidt vijfenhalf miljoen euro voor de 22-voudig A-international van Brazilië. Lucas wordt in Rome gezien als de opvolger van Lucas Biglia; de Argentijn maakte zondag de overstap van Lazio naar AC Milan voor een bedrag van zeventien miljoen euro. Lucas had nog een contract tot medio 2018 bij the Reds, maar deze is dus afgekocht door Lazio.

Toen Lucas zondag in Rome landde om de transfer af te ronden, gaf hij al aan blij te zijn met de overstap: “Ik ben blij om hier te zijn. Nee, ik heb nog niet met Simone Inzaghi (de trainer, red.) gesproken. Forza Lazio!” Lucas speelde al sinds 2007 voor Liverpool, nadat hij voor tien miljoen euro overkwam van Gremio. In dienst van de Premier League-club kwam hij tot 346 wedstrijden en won enkel de Capital One Cup.

Leiva heeft op de officiële website van the Reds mooie woorden over voor de club. "Liverpool is uniek, zowel de club als de stad. Het is er anders dan elders", zegt hij. "De supporters vormen een groot deel van de club, zonder hen zou Liverpool niet dezelfde club zijn. Ik dank jullie voor alle steun, vooral in moeilijke tijden, toen ik die steun het hardst nodig had. We weten allemaal dat de supporters van Liverpool speciaal zijn en ze zijn er altijd voor me geweest. Ik zal de club blijven volgen als supporter."

Bij Lazio treft Lucas onder anderen Ricardo Kishna, Wesley Hoedt en Stefan de Vrij, hoewel laatstgenoemde met veel clubs in verband wordt gebracht vanwege het feit dat de Oranje-international zijn contract, dat loopt tot medio 2018, (nog) niet heeft verlengd. Lucas wordt de derde zomeraanwinst van i Biancocelesti. Eerder voegden aanvaller Simone Palombi van Ternana en verdediger Adam Marusic van KV Oostende zich bij de club.