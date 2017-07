Jetro Willems maakt miljoenentransfer naar Bundesliga

Jetro Willems is officieel speler van Eintracht Frankfurt. PSV maakt via zijn digitale thuis bekend dat de linkerverdediger een transfer naar de Bundesliga maakt. De linksback tekent een contract voor vier seizoenen in de Commerzbank-Arena. De clubs doen over de hoogte van de transfersom geen mededelingen, maar volgens De Telegraaf gaat het om zes tot zeven miljoen euro.

De 23-jarige Willems is na Luka Jovic, Jonathan de Guzmán, Jan Zimmermann, Carlos Salcedo, Gelson Fernandes, Danny da Costa, Daichi Kamada en Sébastien Haller de negende zomeraanwinst voor het team van trainer Niko Kovac. Sportief directeur Fredi Bobic bevestigde zondagavond tegenover de Wiesbadener Kurier al dat Willems maandag medisch gekeurd zou worden die testen heeft de verdediger dus zonder kleerscheuren doorstaan.

Diverse Duitse media meldden eerder op de zondag nog dat Willems naar SC Freiburg zou gaan, maar al gauw bleek dat die berichtgeving onjuist was en dat het Frankfurt was dat de back wilde binnenhalen. De clubs bereikten een akkoord over een transfersom waarna Willems het trainingskamp in Zwitserland mocht verlaten om de persoonlijke voorwaarden uit te onderhandelen. Willems is bij SGE de opvolger van de naar Schalke 04 vertrokken Bastian Oczipka.

Willems zette zijn eerst stappen als voetballer bij Spartaan’20 en maakte in de F’jes de overstap naar de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, waarvoor hij uiteindelijk in januari 2011 in een competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles zou debuteren. Hij speelde zich al gauw in de kijker van clubs als Internazionale en PSV en laatstgenoemde vereniging legde hem in de zomer van 2011 voor drie jaar vast, tegenover een transfersom van acht ton exclusief drie ton aan variabelen.

Willems groeide al gauw uit tot een vaste waarde en speelde in totaal 192 wedstrijden voor de Brabanders, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 34 assists. Hij werd met de club twee keer kampioen, won even zo vaak de Johan Cruijff Schaal en ging één keer met de KNVB-Beker aan de haal. Willems werkte zich daarnaast op tot international en heeft 22 caps achter zijn naam staan. Hij zal hopen dat hij bij Frankfurt zijn vorm van weleer weet te vinden om zich weer in de gratie te spelen bij bondscoach Dick Advocaat.

De penningmeester van Sparta zal overigens ook verheugd zijn met het transfernieuws, want de Kasteelheren bedongen bij de verkoop van Willems een doorverkooppercentage van 7,5 procent, zo bevestigde Manfred Laros onlangs nog in het Algemeen Dagblad. Hij is de directeur financiële zaken en dagelijkse bedrijfsvoering van Sparta Rotterdam. Die constructie houdt dus in dat Sparta door de deal zeker 450.000 euro zal mogen bijschrijven.

"Ik wilde naar een club die mij het perspectief bood om regelmatig te spelen", vertelt Willems op de officiële website van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb zeer goede gesprekken gevoerd met het bestuur van de club en met de hoofdtrainer. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij Eintracht de volgende stap in mijn loopbaan kan zetten." De vleugelverdediger gaat met rugnummer 15 het nieuwe Bundesliga-seizoen in.