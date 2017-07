Problemen rond keuring Schick bij Juve: ‘Het is een farce, hij is kerngezond’

De transfer van Patrik Schick naar Juventus leek al in kannen en kruiken, maar zijn komst naar Turijn is voorlopig nog niet afgerond. Naar verluidt is er tijdens de medische keuring een probleem aan het licht gekomen, waardoor de Oude Dame de transfer heeft vertraagd. Dit zorgt weer voor de nodige frustratie bij Sampdoria.

“Schick? Het is een farce. Hij is niet gezond, hij is kerngezond! Wat ze hebben gevonden, is niet meer dan een verkoudheid. Als Juventus daar moeilijk over wil doen, verkopen we hem aan één van de andere vier clubs die hem ook willen hebben”, zegt Sampdoria-eigenaar Massimo Ferrero in een interview met Secolo XIX. “Ik denk dat hij uiteindelijk naar Juventus zal gaan.”

“Anders wacht er voor ons een mooie bijkomstigheid”, vervolgt de excentrieke eigenaar van Samp. “Zijn afkoopclausule is namelijk inmiddels verlopen. Dat betekent dat we niet vastzitten aan een bedrag van dertig miljoen euro, maar dat we ook veertig tot vijftig miljoen kunnen vragen. Verhuren aan Juventus? Sampdoria zal geen millimeter afwijken van de huidige afspraken.”

“Die jongen is heel erg gezond. We moeten oppassen dat er nu geen geruchten in de wereld komen die de reputatie van één van de grootste Europese talenten aan zal tasten”, stelt Ferrero. “We hebben wat mij betreft genoeg gepraat over niets. De zieken zijn ziek, de gezonden zijn gezond en Schick is kerngezond. Dus in mijn ogen bestaat dit probleem niet.”