Armenteros ziet Griekse transfer afketsen: ‘Heb al een week niets meer gehoord’

Heracles Almelo moet deze zomer vrezen voor een vertrek van Samuel Armenteros. De Zweedse spits trof afgelopen seizoen negentien keer doel in de Eredivisie en heeft zijn zinnen gezet op een transfer. Naar verluidt was Panathinaikos geïnteresseerd, maar een overgang naar Griekenland lijkt afgeketst.

“Er was concrete interesse uit Griekenland, maar blijkbaar wilden of konden ze niet voldoen aan de vraagprijs. Ik heb er nu een week niets meer over gehoord, dus ik ga er vanuit dat het is afgeketst. Daar zit ik niet mee. Ik heb er niet over nagedacht om daarheen te gaan. Dat doe ik pas als ik er over na moet denken”, zegt Armenteros in gesprek met TC Tubantia.

De Zweed wil deze zomer graag in Europa blijven. Armenteros had naar Saoedi-Arabië kunnen vertrekken en een duizelingwekkend salaris kunnen verdienen in het Midden-Oosten. “En mijn zoon ook nog. Maar ik wil graag in Europa blijven, bij een goede club spelen”, stelt de spits. “Ik ben 27 jaar en ambitieus, wil naar het WK met Zweden, volgend jaar in de zomer. Ik heb lang gevochten voor mijn kans in de nationale ploeg, en die ik heb ik gekregen en gegrepen. Nu wil ik het volhouden.”

Heracles wacht de situatie rond Armenteros rustig af, zo zegt sportief directeur Nico-Jan Hoogma. “Armenteros wil graag een transfer maken. Dan moet er een goede club komen, waar hij heen wil en die het transferbedrag kan betalen. Op dit moment is het rustig, maar dat kan zo anders zijn.”