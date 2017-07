Krul krijgt slechts nieuws en kan zich opmaken voor vertrek bij Newcastle

De toekomst van Tim Krul lijkt in ieder geval niet bij Newcastle United te liggen. Manager Rafael Benítez heeft de Nederlandse sluitpost niet opgenomen in zijn 27-koppige selectie voor het trainingskamp in Ierland. Evenals Emmanuel Rivière, Adam Armstrong en Achraf Lazaar is Krul in Newcastle achtergebleven.

Eerder doken in de Britse pers al berichten op dat Krul niet meer voor zou komen in de plannen van Benítez. De sluitpost krijgt van the Magpies nu de ruimte om een nieuwe club te vinden. Montpellier en Anderlecht werden eerder genoemd als mogelijke bestemmingen voor Krul, die afgelopen seizoen op huurbasis bij Ajax en AZ speelde.

Krul speelt al sinds 2005 voor Newcastle United, toen hij de jeugdopleiding van ADO Den Haag inruilde voor die van de Engelse club. Nadat hij zijn voorste kruisband in november 2015 afscheurde, verdween hij uit de basiself van Newcastle United. Na zijn revalidatie mocht hij dus op huurbasis vertrekken, maar in dienst van Ajax en AZ maakte hij niet al teveel indruk.

Afgelopen weekeinde speelde Newcastle United al een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Schotse Hearts. Ook tijdens dat duel was Krul geen onderdeel van de wedstrijdselectie van the Magpies, die in Schotland met 1-2 wisten te winnen van de Jambos. Siem de Jong kreeg wel een basisplaats van Benítez.